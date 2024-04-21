Салихова: «Карпин свой матч жизни проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу «красно-белых» над «Ростовом» со счётом 5:1.

Салихова поздравила Владимира Слишковича с важной победой и выразила надежду на то, что специалист останется приземлённым, а руководители клуба не допустят прежние ошибки, как было с Гильермо Абаскалем. Высказалась Зарема и о Валерии Карпине, которого сватали в «Спартак».

«Карпин – это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», - цитирует Салихову Metaratings.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 25 апреля – против ЦСКА на поле соперника.