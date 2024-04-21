Денисов: «Сегодня мы оборонялись все вместе и атаковали все вместе»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Мы хорошо прессинговали в первом тайме, это дало свои плоды. Во втором тайме это дало гол, потом мы еще прессинговали и остановились. Так как победили, наверное, наш напор, наша агрессия нам помогли.

- При этом во втором тайме «Ростов» мало создал в целом. Это тоже следствие, что вы еще эмоционально получили какой-то буст?

- Хочется отметить нашу оборону и всю команду, потому что сегодня мы оборонялись все вместе и атаковали все вместе, это было видно на поле. Особенно могу отметить наших центральных защитников, нашу тройку. Они провели очень хороший матч, агрессивно, выигрывали дуэли. Это очень важно было.

- Когда поменяли вратаря, это было сюрпризом, потому что и так это явление редкое, а если это тренерское решение?.. О чем-то думали в этот момент или пытались абстрагироваться?

- Я думаю, что игроки «Ростова» не все ожидали эту замену. Конечно, было неожиданно, но я рад, что она не повлияла на Хесуса. Он забил свой пенальти и провел хорошую игру. Я его тоже могу поздравить.

- Как вам работается с новым тренером? Вы уже почти две недели вместе.

- Мы осваиваемся, находим общий язык, коммуницируем, что важно. И пытаемся побеждать и будем это делать дальше.