Бывший судья РПЛ объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку в матче с «Ростовом»

Экс-арбитр Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал, почему, по его мнению, форвард «Спартака» Александр Соболев не был удалён в матче с «Ростовом».

Напомним, встреча 25-го тура РПЛ завершилась крупной победой «Спартака», команда Владимира Слишковича забила дончанам пять голов, а пропустила один гол.

- Рука у Соболева прямая и не согнута в локте. Он выставил руку в сторону — и игрок «Ростова» попал в неё головой. Это не жёлтая карточка, - цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, Соболев вышел на замену во втором тайме и спустя 12 минут получил первую жёлтую карточку. Спустя некоторое время нападающий грубо сфолил ещё раз, но Федотов не показал ему вторую жёлтую, из-за которой он бы не сыграл с ЦСКА в следующем матче.