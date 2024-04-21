У «Спартака» 0 поражений в пяти матчах при Слишковиче

В воскресенье «Спартак» приятно удивил своих болельщиков – в гостях у крепкого «Ростова» команда Владимира Слишковича победила крупно, со счётом 5:1. Это был второй матч «красно-белых» после отставки Гильермо Абаскаля – ранее на неделе команда сыграла вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России.

Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на тот факт, что «Спартак» ни разу не проигрывал при Слишковиче у руля. Если учитывать ещё и матчи, где босниец заменял Абаскаля из-за дисквалификации испанца, то результаты были такими: три победы, две ничьи.

Следующий матч «Спартак» проведёт в четверг, 25 апреля, - против ЦСКА на поле соперника.