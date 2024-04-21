Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов»

«Спартак» в первом матче в Премьер-лиге без Гильермо Абаскаля наконец-то смог победить. Причём «красно-белые» разгромили «Ростов». Справедливости ради дончане сами себе привезли несколько голов.

В 24-м туре «Спартак» приехал в гости к «Ростову». Это была первая игра в Премьер-лиге для «красно-белых» после отставки Гильемро Абаскаля, так что команду на берега Дона привёз Владимир Слишкович. Кстати, Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», считается одним из кандидатов на пост наставника москвичей. Пока же он и его команда мечтали выиграть и опередить «Спартак», ведь перед встречей отставали всего на один балл.

«Спартак» вышел на поле с тремя центральными защитниками, и уже на второй минуте хозяева проверили оборону гостей на прочность. Уткин нашёл в штрафной Голенкова, который бил с близкого расстояния, но Чернов подставил ногу, отправив мяч на угловой. После этого гости захватили инициативу и начали давить. Особенно активно в прессинг включались москвичи, когда мяч оказывался у Песьякова.

На шестнадцатой минуте «Спартак» реализовал своё преимущество. После навеса Медины справа со штрафного Хлусевич в воздухе переиграл Голенкова и пробил в угол. Для «красно-белых» это был первый гол со стандарта в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Спустя пару минут хозяева были близки к тому, чтобы сделать результат вновь равным. После стандарта уже у ворот «Спартака» мяч отскочил на линию штрафной, откуда сходу пробил Вахания, но Максименко выручил свою команду.

«Ростов» продолжал атаковать. После розыгрыша одного стандарта последовала скидка на дальнюю штангу, где был один игрок хозяев, но Хлусевич успел опередить его и выбить футбольный снаряд за пределы поля. После навеса с корнера Голенков выиграл борьбу в воздухе и пробил чуть мимо угла. Затем после длинного заброса из глубины Голенков спиной отодвинул Чернова и покатил направо в штрафную на свободного Роналдо, который пытался забить ударом внешней стороной стопы, но в створ не попал.

За десять минут до перерыва ростовчане своего добились. Хозяева заработали право на штрафной по центру, Уткин навесил, а Голенков в воздухе продавил Бабича и Дуарте одновременно и головой пробил в цель. До перерыва хозяева едва сами себе не привезли гол, когда Песьяков выскочил в центр поля и махнул мимо мяча, но Вахания опередил Угальде. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма «Спартаку» вновь помог вратарь чужой команды. Песьяков в очередной раз из своей штрафной делал короткий пас, но низом покатил точно на ногу Медине. Парагваец же первым касанием подработал мяч, а вторым пробил в дальний угол. Тут же москвичи заработали право на пенальти. После углового Песьяков неудачно сыграл, мяч отскочил к Дуарте, который пробил и попал в руку Осипенко. На счастье дончан защитнику не стали показывать жёлтую карточку, которая бы стала для него второй. Ещё до удара Карпин решил заменить Песьякова на Медведева, но это хозяев не спасло. Медина мощным ударом оформил дубль.

«Ростов» пытался прибавить, но «Спартак» делал уверенно и мог доводить счёт до разгромного. После углового Мартинс здорово пробил головой, но Голенков на линии принял мяч на себя. Однако своего игрок сборной Люксембурга добился за четырнадцать минут до конца. Соболев справа из пределов штрафной простреливал, а Мелёхин просто покатил мяч на Мартинса, который с близкого расстояния пробил в цель. Тут же автор гола был заменён, вместо него дебютировал молодой Антон Рощин.

Затем мог забивать Пруцев. Полузащитник с центра поля убежал исполнять «футбольный буллит», но, перебрасывая Медведева, не попал в створ. Затем Угальде подхватил мяч перед штрафной, обыгрался с Соболевым и бил на исполнение, но в створ не попал. В компенсированное время Щетинин сделал прострел к своим передачам, и Бонгонда первым касанием бил с близкого расстояния, но Медведев спас. В ответ Комличенко мог сократить счёт, но с угла вратарской пробил в штангу.

«Спартак» всё же забил пятый гол. После передачи из глубины Бонгонда со своей половины поля убежал исполнять свой «футбольный буллит». В отличие от Пруцева конголезец спокойно ушёл в сторону от Медведева и пробил в цель.

Следующие матчи команды проведут посреди недели. «Ростов» отправится в гости к «Урал», а «Спартак» в главном столичном дерби сразится с ЦСКА.