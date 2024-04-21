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Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов»

21 Апреля 2024 • 22:32 Комментировать (30)
Ростов
1:5
Спартак Москва

«Спартак» в первом матче в Премьер-лиге без Гильермо Абаскаля наконец-то смог победить. Причём «красно-белые» разгромили «Ростов». Справедливости ради дончане сами себе привезли несколько голов.

Протокол игры  
Ростов1:5Спартак Москва
  16'Хлусевич Даниил (0:1)
(1:1) Голенков Егор37'  
  54'  Медина Хесус (1:2)
  60'Медина Хесус (1:3)
  76'Мартинс Кристофер (1:4)
  90'Бонгонда Тео (1:5)
Песьяков Сергей 61' (Медведев Никита ( 61') Вахания Илья 82' (Лангович Андрей ( 82') Мелёхин ВикторОсипенко Максим  13'Чернов Евгений  45' 70' (Аль-Аскалани Эяд ( 70') Уткин Даниил 61' (Комличенко Николай ( 61') Глебов ДанилЩетинин КириллРоналдоГоленков ЕгорБайрамян Хорен 82' (Комаров Иван ( 82')
Запасные: Мохебби МохаммадАзнауров ИмранЗубенко ИльяШанталий ДаниилТерентьев ДенисКолтаков АлексейСоловьев Ярослав
Александр МаксименкоДенисов ДаниилДуарте АлексисЧернов НикитаХлусевич ДаниилБабич Срджан  39'Игнатов Михаил 68' (Литвинов Руслан ( 68') Пруцев Данил 90' (Бонгонда Тео ( 90') Медина Хесус 68' (Соболев Александр Сергеевич ( 68'  80') Мартинс Кристофер 77' (Рощин Антон ( 77') Угальде Манфред 90' (Умяров Наиль ( 90')
Запасные: Свинов ИльяТавареш ТомашМаслов ПавелКлассен ЛеонЗиньковский АнтонРябчук ОлегДжикия Георгий
21 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

В 24-м туре «Спартак» приехал в гости к «Ростову». Это была первая игра в Премьер-лиге для «красно-белых» после отставки Гильемро Абаскаля, так что команду на берега Дона привёз Владимир Слишкович. Кстати, Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», считается одним из кандидатов на пост наставника москвичей. Пока же он и его команда мечтали выиграть и опередить «Спартак», ведь перед встречей отставали всего на один балл.

«Спартак» вышел на поле с тремя центральными защитниками, и уже на второй минуте хозяева проверили оборону гостей на прочность. Уткин нашёл в штрафной Голенкова, который бил с близкого расстояния, но Чернов подставил ногу, отправив мяч на угловой. После этого гости захватили инициативу и начали давить. Особенно активно в прессинг включались москвичи, когда мяч оказывался у Песьякова.

На шестнадцатой минуте «Спартак» реализовал своё преимущество. После навеса Медины справа со штрафного Хлусевич в воздухе переиграл Голенкова и пробил в угол. Для «красно-белых» это был первый гол со стандарта в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Спустя пару минут хозяева были близки к тому, чтобы сделать результат вновь равным. После стандарта уже у ворот «Спартака» мяч отскочил на линию штрафной, откуда сходу пробил Вахания, но Максименко выручил свою команду.

«Ростов» продолжал атаковать. После розыгрыша одного стандарта последовала скидка на дальнюю штангу, где был один игрок хозяев, но Хлусевич успел опередить его и выбить футбольный снаряд за пределы поля. После навеса с корнера Голенков выиграл борьбу в воздухе и пробил чуть мимо угла. Затем после длинного заброса из глубины Голенков спиной отодвинул Чернова и покатил направо в штрафную на свободного Роналдо, который пытался забить ударом внешней стороной стопы, но в створ не попал.

За десять минут до перерыва ростовчане своего добились. Хозяева заработали право на штрафной по центру, Уткин навесил, а Голенков в воздухе продавил Бабича и Дуарте одновременно и головой пробил в цель. До перерыва хозяева едва сами себе не привезли гол, когда Песьяков выскочил в центр поля и махнул мимо мяча, но Вахания опередил Угальде. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма «Спартаку» вновь помог вратарь чужой команды. Песьяков в очередной раз из своей штрафной делал короткий пас, но низом покатил точно на ногу Медине. Парагваец же первым касанием подработал мяч, а вторым пробил в дальний угол. Тут же москвичи заработали право на пенальти. После углового Песьяков неудачно сыграл, мяч отскочил к Дуарте, который пробил и попал в руку Осипенко. На счастье дончан защитнику не стали показывать жёлтую карточку, которая бы стала для него второй. Ещё до удара Карпин решил заменить Песьякова на Медведева, но это хозяев не спасло. Медина мощным ударом оформил дубль.

«Ростов» пытался прибавить, но «Спартак» делал уверенно и мог доводить счёт до разгромного. После углового Мартинс здорово пробил головой, но Голенков на линии принял мяч на себя. Однако своего игрок сборной Люксембурга добился за четырнадцать минут до конца. Соболев справа из пределов штрафной простреливал, а Мелёхин просто покатил мяч на Мартинса, который с близкого расстояния пробил в цель. Тут же автор гола был заменён, вместо него дебютировал молодой Антон Рощин.

Затем мог забивать Пруцев. Полузащитник с центра поля убежал исполнять «футбольный буллит», но, перебрасывая Медведева, не попал в створ. Затем Угальде подхватил мяч перед штрафной, обыгрался с Соболевым и бил на исполнение, но в створ не попал. В компенсированное время Щетинин сделал прострел к своим передачам, и Бонгонда первым касанием бил с близкого расстояния, но Медведев спас. В ответ Комличенко мог сократить счёт, но с угла вратарской пробил в штангу.

«Спартак» всё же забил пятый гол. После передачи из глубины Бонгонда со своей половины поля убежал исполнять свой «футбольный буллит». В отличие от Пруцева конголезец спокойно ушёл в сторону от Медведева и пробил в цель.

Следующие матчи команды проведут посреди недели. «Ростов» отправится в гости к «Урал», а «Спартак» в главном столичном дерби сразится с ЦСКА.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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Орещук — об Эшуорте: «Вообще не понимаю, кто это был»
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Комментарии (30) Все комментарии
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Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:03
И да, спартаковцы, вы перестаньте уже матчи с закрытыми глазами смотреть, или любовь к клубу застилает глаза?
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:47
И да, руки там не было. Рикошет от бедра в руку, и это пенальти? Серьезно?) я ж говорю, судья дундук конченый
shatun29
21 Апреля 2024 в 22:51
Да хоть от чего, если мяч от бедра в ворота летит, а он в ворота летел. Нехер граблями махать в штрафной.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:52
да хрен там, в таких случаях пенальти не ставят. И да, ты не забывай, карма она такая, хреначит в обратку бумерангом
shatun29
21 Апреля 2024 в 22:55
Вот ответочка ростову и прилетела за все притянутые за уши пендали и поблажки прошлогодние)))
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:57
смешной какой. а у вас, прям порочный круг. Приходит новый тренер. Сразу самомнение как у постоянных победителей ЛЧ, затем нытье что засуживают, потом обсираете тренера. Ставят нового, и так по кругу. не удивлюсь, если Абаскаль выстрелит в другом чемпионате
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:05
Всё возможно, только причём здесь порочный круг и самомнение. Разговор шёл про пенальти, я за язык не тянул про карму и прочую хрень. Выиграли по делу и по игре.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:07
да я про эти разговорчики среди ваших, что вот теперь то мы как ухнем, как сделаем всех). Такой счет не по игре уж точно. Был бы судья адекватный, то и результат был бы иным
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:09
Счёт да, у судьи косяки были да, причём в обе стороны. Но то что незаслуженно выиграли спартаковцы не соглашусь, играли лучше, а второй тайм в одну калитку раскатали по игре. Как дальше будет неизвестно, но сегодня день был нашим.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:11
повторюсь, как минимум 1 пеналь в ворота Спартака должен был быть, без вариантов. И это тогда, когда счет еще не был крупным. И матч мог пойти совсем по другому. Вспомни как затух Спартак после забитого гола
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:15
Да не обязан, что спартак что ростов сейчас под микроскопом рассматривают, был бы намёк на пендаль уже трезвонили бы во всю и объясняли почему поставили либо не поставили, как с рукам Соболева.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:16
думай как знаешь, только изредка снимай розовые очки. А вообще жаль что Спартак не снялся с чемпа, как обещали в свое время. Самая ноющая команда страны
Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:19
"- Рука у Соболева прямая и не согнута в локте. Он выставил руку в сторону — и игрок «Ростова» попал в неё головой. Это не жёлтая карточка,"

ну не смешно ли?)
значит рикошет от бедра в руку, а все мы знаем, что такие рикошеты не считаются игрой рукой, т.к нереально убрать в руку в таком моменте, это пенальти, а тут рука прямая и не согнута в локте
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:27
Поднятую на уровень головы руку? Я понимаю почему оренбургу не поставили пендаль, рука за спиной и практически вертикально к земле, а тут прыгает на мяч летящий в ворота растопырив грабли, о чём спор вообще не пойму? За Соболева соглашусь странные правила, но какие есть.
starpom
21 Апреля 2024 в 23:20
ты что смотрел
starpom
21 Апреля 2024 в 23:20
ты что смотрел
starpom
21 Апреля 2024 в 22:53
опохмелись
kostet
21 Апреля 2024 в 22:46
Зениту сегодня такую руку не ставят, Спартаку ставят, всё что нужно знать о нашем футболе.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:43
Песьякову надо бы пополировать лавку немного, а судью пинками под зад из футбола
ингерман
21 Апреля 2024 в 22:40
ай в этам уся биздарноя карпуха.. кто сказав што он тренир.. ево паталок - дишовый манагер.. усё.. панторез.. кароч к шпортаку гатов.. А-ха-ха-ха! )))
redwhite1959
21 Апреля 2024 в 22:40
После этой игры напрашивается только один вывод - не игроки в "Спартаке" плохие, а рыжий тренер Абаскаль - полный НОЛЬ!(( Конечно, и Песьяков помог немного сегодня красно-белым, но в целом по игре "Спартак" был лучше - в защите надёжней, в переходных фазах быстрее и точнее, в нападении почти что 100%-ная реализация! "Спартак" не разучился забивать со стандартов и контратаковать! Слишкович сегодня переиграл Карпина, выставив три ЦЗ. Валера так и не смог решить этот "ребус".
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:42
Да я бы сказал, что вывод другой напрашивается, Судья тридвараз спартаковский. Не поставил дофига желтых за отмашки (тому же Соболеву), не поставил 3 стопроцентных пенальти.
shatun29
21 Апреля 2024 в 22:50
Единственно с чем можно согласиться это с отмашками Соболева, но не он первый кому прощалось ни он последний, а пендалей даже за уши притянуть неоткуда. Прошло время когда в пользу ростова пендали ставили из воздуха. Игроки ростова по ходу охренели от того как спартак рьяно взялся за дело, отсюда и ошибки, думали как в играх весны 11 валухов тормознутых выйдут и те их размотают.)))))
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:51
пендали из воздуха? ха ха ха, если бы такие пенали не ставили, когда так фолили бы против игроков ЦСКА, Спартака и т.д, тут такой вой бы стоял
shatun29
21 Апреля 2024 в 22:54
Ещё хуже фолили на спартаковцах и ничего, слишком картинно падали, Соболева теперь когда даже сбивают реально не дают пендаль, по старой памяти как нырял.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:55
здесь игрока Ростова банально вытолкнули из-за штрафной. не пенальти?
+ 100% фолы в штрафной. Не пенальти?
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:01
Он из штрафной и выбегал стремясь к мячу, так все толкаются и за такое давно не ставят, кормличенко бабича за майку держал сам и тянул в низ когда упал, так бесконечно можно спорить, толку то, не надо видеть только то что хочется. Обоюдная борьба с нарушениями правил, давно такие пендали уже не ставят, а вот когда мяч в ворота летит от чего угодно и на пути рука в неестественном положении пендаль 100%, как ни крути.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 23:03
в общем думай как хочешь, иди бутылку мудиле поставь, тот заслужил, надеюсь его пинками под зад погонят из футбола
shatun29
21 Апреля 2024 в 23:07
Вот лучше такой непробиваемый бы был воротчик у ростовчан.
Руслан161
21 Апреля 2024 в 22:44
помимо Песьякова забыл упомянуть Мелехина, тот тоже знатно так помог, на пару с Песьяковым
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