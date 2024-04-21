«Спартак» уже громит «Ростов» после очередного привоза обороны

Судя по всему, «Спартак» не потеряет очки в матче с «Ростовом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. В первом тайме команды обменялись голами, а сразу после перерыва Хесус Медина забил с игры и с пенальти. На 76-й минуте гости атаковали правым флангом. Не самая опасная прострельная передача к воротам южан, но защитник безобразно сыграл на отбой, попав в ближайшего противника, и Кристофер Мартинс в центре штрафной вколотил мяч в сетку.

1:4 на табло. «Спартак» близок к первой победе после ухода Гильермо Абаскаля. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.