Карпин заменил Песьякова перед пенальти в ворота «Ростова»

В эти минуты «Ростов» на своём поле проигрывает «Спартаку» в рамках 25-го тура чемпионата России.

Встреча проходит на «Ростов Арене», на данный момент гости побеждают со счётом 3:1. Третий гол «красно-белые» забили с пенальти, отличился Хесус Медина, для которого этот гол стал вторым в матче.

Отметим, что после того, как назначили пенальти в ворота «Ростова», главный тренер донской команды Валерий Карпин принял решение поменять вратаря – вместо Сергея Песьякова, который играл с первых минут, вышел Никита Медведев. Но и это не помогло «Ростову» - Медведев не смог парировать удар Медины.

За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.