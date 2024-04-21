Медина быстро оформил дубль, «Спартак» забил третий гол в ворота «Ростова»

Во втором тайме матча 25-го тура Премьер-лиги «Ростов» - «Спартак» гости наращивают свой перевес в счёте. Сначала Хесус Медина, перехватив неудачный вынос в поле от голкипера, поразил пустые ворота. А вскоре после удара Алексиса Дуарте мяч попал в руку Максиму Осипенко - пенальти. Всё тот же Медина оказался у мяча и сильно выстрелил в правый верхний угол, и счет стал 1:3.

«Спартак» имеет хорошие шансы добиться победы и сравняться по очкам с «Локомотивом», идущим на четвертом месте. «Ростов» же рискует проиграть впервые в 2024 году и остаться восьмым. Текстовая трансляция на LiveResult.ru.