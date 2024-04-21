Медина наказал «Ростов» за грубую ошибку голкипера

В заключительном матче 25-го тура Премьер-лиги «Ростов» бьётся со «Спартаком». В первом тайме команды обменялись голевыми ударами после стандартов, отличились Даниил Хлусевич и Егор Глушенков. На 56-й минуте «красно-белые» снова повели в счёте. После грубой ошибки голкипера, выбившего мяч на ногу Хесусу Медине, тот не мог не попасть по пустым воротам метров с 27.

«Спартак» на эту минуту делит четвёртое место с «Локомотивом», соперник - восьмой. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.