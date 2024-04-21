Морено: «Худший первый тайм в нашем исполнении в этом году»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Для того, чтобы заиграть по-настоящему эмоционально и уверенно в себе, необходимо было пропустить два гола?

- Конечно, мне не хотелось бы, чтобы нам приходилось отыгрываться по ходу матча, но так уже происходит не в первый раз. Это доказывает, что у нас есть характер и дух команды, который позволяет нам играть и в таких ситуациях, когда всё складывается против нас, переворачивать игру. Я надеюсь, что это нам впоследствии поможет.

- До того, как пропустили два гола, казалось, что вы нервно действовали в атаке и стеснялись, волновались. Что-то мешало просто бить по воротам?

- Конечно, это был худший первый тайм в нашем исполнении в этом году после того, как я стал тренером команды. Но также мы потом вышли на второй тайм и сразу же пропустили. Конечно же, это сложно. Конечно, нам хотелось бы сыграть по-другому. В первом тайме у нас не получались ни передачи, ни прессинг. Так сложилось. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было по-другому.

- Что было - волновались, после двух голов раскрепостились? Казалось, что уже некуда отступать совсем, и поэтому, быть может, напор сыграл, обнажились эти эмоции и стали попадать, атаковать большими силами?

- Конечно, было сложно, когда мы уже проигрывали 0:2, мы сделали небольшие изменения в нашей схеме. Также мы играли с двумя нападающими. Также защитник, который был под ними, помогал в атаке. Мы уже рисковали, потому что нечего уже было терять. Конечно, нам могли забить и третий гол, но хорошо, что этого не случилось. Мы воспользовались своими моментами, стандартными положениями, с угловых. Мы также могли забить еще. Но вот так вот все закончилось.

- Перестроения в обороне - может быть причиной ошибок, которые привели в том числе к двум забитым голам?

- Сложно выделить какую-то одну причину, потому что футбол достаточно сложен, чтобы выделять что-то одно. Поэтому нужно проанализировать уже последствия, чтобы понять, почему это так произошло, но это не связано с нашими перестроениями и изменениями в защите, потому что те же игроки у нас уже играли. Поэтому сложно выделить что-то одно.

- Чем мотивировать в оставшихся матчах сезона, дабы в следующем сезоне РПЛ мы снова увидели футбольный клуб «Сочи»?

- В оставшихся матчах как и любой команде нужно выигрывать, поэтому лучшая мотивация - выигрывать каждый матч. У нас впереди еще шесть матчей. Это возможные 18 очков, и это достаточно много. Потому что, если не ошибаюсь, мы набрали уже 18 очков, а когда я пришел, до 18 очков было еще далеко, поэтому самая главная мотивация - выиграть оставшиеся матчи. Эти очки нам помогут выполнить нашу задачу.