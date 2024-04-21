«Спартак» впервые в этом сезоне забил со стандарта

В матче 25-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде играет с «Ростовом».

На данный момент в матче перерыв, на который команды ушли при счёте 1:1. «Красно-белые» открыли счет в игре на 16-й минуте, отличился Даниил Хлусевич после того, как полузащитник московской команды Хесус Медина точно навесил ближе к воротам хозяев.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.

«Спартак» имеет в своём активе 35 очков и располагается на седьмой строчке в таблице, «Ростов» с 34 баллами идёт восьмым.