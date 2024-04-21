Ганчаренко: «Мы не отстаивали счёт, а играли с позиции силы и 80 минут делали это очень хорошо»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Это все-таки вы?

- Не знаю, я был за полем. Может быть, надо искать другого кого-то.

- Но теперь вы улыбаетесь?

- Матч закончился. Футбол - это игра.

- Установку выполнили? Это был план - выдержать многочисленные атаки, отстоять, поймать на контратаках? Но концовка.

- У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем, по делу абсолютно выигрывали, а в последние 10 минут проиграли.

- Чего не хватило?

- Нам скорее не хватило какого-то хладнокровия в центре поля для того, чтобы игру успокоить, где-то мяч подержать, потому что пошли встречные атаки. Мы атакуем, «Сочи» атакует. Наверное, болельщикам это нравится, отнимает нервы у тренеров, но достаточно эмоциональный сегодня был матч.

- Появляется как-то больше уверенности, что в следующем году мы увидим «Урал» в Премьер-лиге?

- Тут каждая игра - это сражение. Давайте идти от игры к игре. Это, наверное, самое правильное.

- Тем не менее, отстояли, сложный был выезд. Очень сильно сегодня хозяева стремились заработать три очка. Тем не менее, у вас получилось.

- Еще раз говорю, мы не отстаивали, а играли с позиции силы и 80 минут делали это очень хорошо.

- Вам помогали болельщики сегодня?

- По крайней мере, то, что какой-то антураж был. Хотелось бы, чтобы у «Сочи» было больше болельщиков, но поддержка и «Сочи», и наших болельщиков была слышна.