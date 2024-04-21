«Ростов» отыгрался в матче со «Спартаком» после удара Голенкова

В заключительном матче 25-го тура Премьер-лиги «Ростов» играет против «Спартака». Гости повели со стандарта, навес в штрафную замкнул Даниил Хлусевича. Такой же компонент игры сыграл и против столичной команды на 36-й минуте поединка. Даниил Уткин со штрафного доставил мяч к воротам, и Егор Голенков головой пробил под перекладину ворот Александра Максименко.

Счет сравнялся, 1:1. На эту минуту ростовчане все равно остаются восьмыми, а у соперника на один балл больше. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.