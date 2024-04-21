«Спартак» достаточно быстро открыл счёт в матче с «Ростовом»

В заключительном матче 25-го тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Спартак». Гости не могут рассчитывать с первых минут на Александра Соболева, который забивал все весенние голы команды. Но на первый план вышли другие люди. На 16-й минуте гости открыли счет со штрафного. Хесус Медина набросил мяч к воротам, а там лучше всех сыграл Даниил Хлусевич.

Спартаковцы ведут со счетом 1:0 и в онлайн-таблице настигают «Локомотив» на четвертом месте. Противник - восьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.