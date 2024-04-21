Слишкович: «Спартак» должен играть по-спартаковски и вернуть наш футбол»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Перед этим матчем вы назвали «Ростов» самой стабильной командой весенней части сезона. Как сегодня будет действовать «Спартак», чтобы дестабилизировать «Ростов» на его половине поля?

- Это правда и факт, что «Ростов» в последнее время играет хорошо и набирает очки. Но «Спартак» должен играть по-спартаковски, вернуть наш футбол, который был в последнее время. К сожалению, мы его потеряли. А я уверен, что сегодня хороший момент и позитивный момент показать всё, что умеем. Прекрасный стадион, будет много народа, хороший соперник. Уверен, что ребята сегодня дадут хороший ответ мне и клубу, и мы сегодня получим три очка.

- Александр Соболев - единственный футболист, который в весенней части сезона забивал за «Спартак», сегодня он в запасе. Почему так?

- Потому что я считал, что в этом моменте это правильное решение. Александр Соболев - очень важный игрок для нас. Но и остальные футболисты заслуживают играть. Он много играл в последнее время, по 90 минут. Ему нужно чуть-чуть отдыхать. Потом нас ждет очень важная игра. Каждая игра для нас важная. Так что, слава богу, у меня есть возможность поставить других футболистов, которые будут играть очень хорошо.

- У соперника сегодня отсутствует в стартовом составе лучший игрок марта Мохебби. Стало ли для вас это сюрпризом? Влияет ли как-то на ваш план на игру сегодня?

- Не меняет ничего, потому что примерно «Ростов» играет в свой футбол, многое там не меняется. Я ожидал его, но уверен, что тренер «Ростова» Карпин решил, что в этом моменте надо так сделать. Для нас это ничего не меняет.

- Отсутствие Умара Сако в центре обороны сегодня из-за дисквалификации дает ли «Спартаку» дополнительный шанс?

- Я бы не сказал дает или не дает. Нам, честно, не важно, кто играет у соперника. Мы смотрим свою игру. Если мы покажем сегодня всё, что мы умеем, я думаю, победим. Неважно, кто у «Ростова» играет.