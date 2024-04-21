Карпин: «Никто не был уверен в том, что мы наберем 13 очков в пяти матчах, это приятный сюрприз»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Этой весной «Ростов» удивил многих, набрав 13 очков из 15 возможных в пяти матчах. Лично для вас столь мощный старт в весенней части сезона стал приятным, но все-таки сюрпризом?

- В какой-то мере, конечно, да, естественно никто не был уверен в том, что мы наберем там 13 очков в пяти матчах. Поэтому в какой-то степени да, приятный сюрприз.

- В заявке на сегодняшний матч нет игрока месяца Мохамеда Мохебби. Почему он сегодня отсутствует?

- Да? Что-то я пропустил. По-моему, он есть в заявке, должен быть в заявке.

- Есть в заявке. Нет в стартовом составе.

- Вот это другое дело. Ну да, мы заменили его в игре с «Факелом», так что небольшое повреждение и болевые ощущения есть, поэтому не в старте.

- После предыдущего тура у соперника сменился тренер. Чего ждать от «Спартака» Владимира Слишковича?

- Да я думаю, опять же была игра с «Зенитом» на Кубок. Понятно, что, может быть, какие-то изменения еще произойдут. Готовимся к «Спартаку», но к «Спартаку», тому, который был. Возможно, будут изменения, они происходят очень часто в последнее время. Мы готовимся к одному, но команда, например, никогда не играла в пять и всегда прессинговала, а против нас, допустим, не прессингует. Поэтому надо быть готовым ко всему.

- Отсутствие Соболева в стартовом составе «Спартака» стало для вас неожиданностью?

- Да нет, а почему неожиданностью? Не всегда попадал. В той игре против «Зенита» был в составе, Угальде не было. Сейчас Угальде. Как бы выбор, слава богу, у них есть и неплохой.