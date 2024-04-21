​«Зенит» не пропускает уже в пяти домашних матчах кряду - лучшая серия с 2011 года

В российском футболе проходят матчи 25-го тура Премьер-лиги, питерский «Зенит», лидирующий в турнирной таблице чемпионата, удачно сыграл против «Оренбурга». Подопечные Сергея Семака победили с минимальным преимуществом, сохранив свои ворота сухими.

Как оказалось, этот матч для питерцев стал уже пятым домашним кряду, в котором они не пропускают. Столь удачной серии у клуба не было аж с 2011 года, и тогда это также были пять сухих домашних матчей кряду.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет с казанским «Рубином». Это случится уже в среду, 24 апреля.