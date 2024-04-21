Карпин - десятый тренер, достигший отметки в 300 матчей в чемпионате России

В воскресенье «Ростов» проводит домашний матч чемпионата России против «Спартака». Как сообщает Opta, для рулевого ростовчан Валерия Карпина это 300-й матч в Российской премьер-лиге. 134 игры специалист провёл у руля «Спартака» и 166 – у руля «Ростова».

Карпин стал десятым тренером, которому покорилась отметка в 300 игр в российском чемпионате. Ранее это сделали Рашид Рахимов (321), Сергей Павлов (330), Олег Романцев (332), Гаджи Гаджиев (385), Леонид Слуцкий (416), Курбан Бердыев (442), Александр Тарханов (451), Валерий Газзаев (483) и Юрий Сёмин (621).

Следить за матчем «Ростов» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.