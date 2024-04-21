​Ионов забил свой 60-й гол в РПЛ

В российском футболе проходят матчи 25-го тура Премьер-лиги, «Сочи» принимал дома «Урал», игра закончилась со счётом 2:2. В составе гостей отличился Алексей Ионов, который забил два мяча. Они позволили ему достичь отметки в 60 голов в высшей лиге российского футбола за всё время выступлений.

Среди действующих игроков РПЛ больше забили только Артём Дзюба (160 голов), Фёдор Смолов (108) и Фёдор Чалов (74).

В следующем своём матче российского чемпионата «Урал» сыграет дома, команда примет «Ростов». Это случится уже в четверг, 25 апреля, в рамках перенесённой игры 21-го тура. Сейчас клуб идёт тринадцатым.