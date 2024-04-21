Клаудиньо заявил, что «Зениту» пришлось пострадать в матче с «Оренбургом»

По словам бразильского легионера петербургской команды, «Зениту» в сегодняшнем матче с «Оренбургом» было нелегко.

Напомним, встреча прошла в рамках 25-го тура РПЛ и завершилась минимальной победой команды Сергея Семака.

- Действительно, пришлось пострадать сегодня, чтобы набрать три очка. Не самый лучший второй тайм в нашем исполнении, - сказал Клаудиньо, слова которого приводятся на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» в 24 сыгранных матчах набрал 50 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата. Следом за «сине-бело-голубыми» идёт «Краснодар», у которого 46 очков.

На счету Клаудиньо в текущем сезоне РПЛ 24 матча, в которых он четыре раза поразил ворота соперников и сделал шесть ассистов на партнёров.