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Юран извинился перед журналистами и не стал общаться на пресс-конференции

21 Апреля 2024 • 20:21 Комментировать
Пари НН
1:4
Динамо Москва

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран не стал отвечать на вопросы на пресс-конференции после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо».

Напомним, встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой столичной команды со счётом 4:1.

На пресс-конференции специалист сказал немного о прошедшем матче, а также заявил, что команда всё проанализирует и будет готовиться к следующим играм. При этом Юран извинился перед журналистами за то, что не будет отвечать на их вопросы, передаёт Sport24.

Напомним, после игры 23-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Краснодаром» Сергей Юран допустил несколько нецензурным высказываний, после чего на него были наложены штрафные санкции.


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