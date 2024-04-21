Юран извинился перед журналистами и не стал общаться на пресс-конференции

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран не стал отвечать на вопросы на пресс-конференции после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо».

Напомним, встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой столичной команды со счётом 4:1.

На пресс-конференции специалист сказал немного о прошедшем матче, а также заявил, что команда всё проанализирует и будет готовиться к следующим играм. При этом Юран извинился перед журналистами за то, что не будет отвечать на их вопросы, передаёт Sport24.

Напомним, после игры 23-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Краснодаром» Сергей Юран допустил несколько нецензурным высказываний, после чего на него были наложены штрафные санкции.