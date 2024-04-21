«Урал» не удержал преимущество в два мяча, сыграв вничью с «Сочи» Роберта Морено

«Урал» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 21 апреля на стадионе «Фишт».

Просто расцвёл «Сочи» под руководством Роберта Морено. Ничьи с «Ростовом», ЦСКА, «Балтикой», «Локомотивом» и победа над «Спартаком» с увольнением Абаскаля – вот достижения сочинцев после рестарта РПЛ. Отличный послужной список он хотели украсить ещё уходом с последнего места и победой над «Уралом», который как раз чувствует себя не очень. Футболисты Ганчаренко настолько часто проигрывают, что уже докатились до зоны стыковых матчей.

Разыгравший «Сочи» гости попытались остановить жёсткими стыками. В первой трети матч прям много борьбы было, очень много фолов – причём правила нарушали обе команды. Рекордсменами по столкновениям стали Егорычев и Заика, которые только за первую половину тайма трижды оказывались на газоне. Опасных моментов во время такой напряжённой борьбы зрители естественно не наблюдали.

Минимум ударов, минимум толковых атак. Первый тайм матча «Сочи» - «Урал» совсем не впечатлил. Зато как резво начался второй. В центре поля перехватили мяч гости, Егорычев добежал до чужой штрафной площади и покатил левее, куда ворвался Ионов. Алексей же уверенно переиграл Заболотного в ближнем бою и счёт открыл – 0:1.

На первой же минуте второго тайма пропустил «Сочи», однако не игру хозяев это сильно не повлияло. Морено явно недоволен был, уже через 10 минут совершил тренер «Сочи» двойную замену, выпустив Мигела и Кордову вместо Чистякова и Крамарича. Атакующих игроков у «Сочи» стало больше, постепенно «Урал» стал прижиматься к своим воротам, что повысило давление на штрафную площадь Ильи Помазуна.

Но были и плюсы: в контратаку убежал «Урал» и за один эпизод едва не заработал пенальти Егорычев, а следом Дмитриев прострелил на дугу штрафной площади, откуда Алексей Ионов ударом в противоход Заболотному оформи дубль – 0:2. К своей чести, «Сочи» и тут не сдался. Шквал атак только усилился. После розыгрыша углового Ишков крутил под ближнюю штангу – спас Заболотный.

А новый корнер стал-таки голевым. Мяч заметался по штрафной площади, Кордова скинул мяч к 11-метровой отметке, откуда Гуарирапа пробил под штангу – 1:2. А через 10 минут счёт стал равным. Прострел Кордовы пошёл в центр вратарской площади, Гуарирапа мягким движением перевёл мяч на Юкича, а тот пробил со страшной силой, прошив Помазуна – 2:2.

Могли хозяева и победу добыть в компенсированное время, но герой предыдущих эпизодов Гуарирапа, с линии вратарской площади завершавший атаку, пробил выше ворот. Ничья в Сочи, «Урал» не удержал преимущество в два мяча.