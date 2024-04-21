Игрок «Зенита» Артур рассказал, как ему погода в Петербурге

Артур, форвард «Зенита», высказал своё мнение о том, как ему погода в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее Артур выступал на родине в Бразилии.

- Что касается моей адаптации, то не буду говорить, что полностью адаптировался. Знаю, в каком состоянии могу быть. Погода? Я родом из места, где нет снега и дождя. Понимаю, в каком регионе сейчас живу. Привыкаю, однако все это в новинку, - цитирует бразильского игрока «Матч ТВ».

Артур стал игроком «Зенита» в январе 2024 года, перейдя из бразильского клуба «Палмейрас». Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон. Трансферная стоимость Артура оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец записал на свой два гола в шести матчах за «Зенит».