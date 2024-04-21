«Сочи» отыграл и второй гол у «Урала»

«Сочи» не проигрывает в Премьер-лиге в 2024 году, и сегодня команда Роберта Морено может уйти от, казалось, верного поражения в споре с «Уралом». Коллектив из Екатеринбурга во втором тайме забил два мяча стараниями Алексея Ионова, но растранжирил свой задел. Сначала Сауль Гуарирапа в падении замкнул доставку мяча в штрафную, а вскоре Александар Юкич сходу вонзил мяч в сетку после передачи от лицевой линии - 2:2.

В онлайн-таблице «Сочи» все так же последний, но проигрывает ближайшим конкурентам четыре очка. «Урал» - четвертый с конца. Текстовый онлайн на LiveResult.ru.