«Сочи» отыграл один гол у «Урала» и едва не сравнял счёт

«Сочи» до конца борется в матче 25-го тура против «Урала» и при счёте 0:2 за несколько минут мог перевернуть ход поединка. Ближе к концу матча последовал навес в штрафную, а там Сауль Гуарирапа в падении поразил дальний нижний угол ворот противника. Тут же еще атака, и Артём Макарчук с линии штрафной пульнул в штангу.

На табло 1:2, на эту минуту «Сочи» идет на последнем месте, уступая пять очков ближайшему конкуренту. «Урал» делит 11-е место. Поминутная https://www.liveresult.ru/football/matches/match1374066_FC_Sochi_2018-Ural-live-onlineтекстовая трансляция на LiveResult.ru.