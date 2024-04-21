Михаил Кержаков рассказал, чего не хватило «Зениту» в игре с «Оренбургом»

Страж ворот «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после субботней победы над «Оренбургом» со счётом 1:0.

«Сегодня не хватило эмоций после двух сложных матчей – против «Краснодара» и «Спартака». Надеюсь, к следующему матчу восстановим их. Понимал, что после этих игр у нас скорости будут немного не те», - цитирует Кержакова Metaratings.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги – второй «Краснодар» отстаёт от питерцев на четыре очка. Обеим командам до конца чемпионата осталось провести шесть матчей.

Отметим, что «Зенит» может выиграть чемпионский титул Премьер-лиги шестой год подряд.