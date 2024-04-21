«Урал» во второй раз забил «Сочи», у Ионова дубль

«Сочи» и «Урал», прямые конкуренты в битве за выживание, проводят матч 25-го тура Премьер-лиги. Южане под руководством Роберта Морено пока не проигрывали, но сегодня оказались в сложной ситуации на экваторе второго тайма. В первой атаке после перерыва гости разыграли мяч до верного, и Алексей Ионов забивал уже в пустые ворота с паса Андрея Егорычева. На 67-й минуте снова контратака «Урала», Игорь Дмитриев убежал в отрыв и сыграл под удара набежавшего Ионова - попадание под перекладину и 0:2.

«Сочи» в пяти очках от зоны стыков и в восьми баллах от 12-го места. Соперник же делит четвертую позицию с конца вместе с «Факелом» и «Оренбургом». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.