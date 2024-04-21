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Президент «Оренбурга»: Игра команды во второй части чемпионата оставляет положительные эмоции

21 Апреля 2024 • 19:49 Комментировать
Зенит
1:0
Оренбург

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», доволен игрой своей команды в весенней части Премьер-лиги.

Об этом Еремякин рассказал после матча с «Зенитом», который завершился победой команды из Петербурга со счётом 1:0.

- Игра «Оренбурга» во второй части чемпионата во всех отношениях оставляет положительные эмоции. Надеюсь, что команда продолжит играть так дальше, - цитирует Еремякина «Матч ТВ».

В активе «Оренбурга» 26 баллов и 12 строчка в турнирной таблице. «Зенит» же лидирует в чемпионате, отрыв от «Краснодара» составляет четыре очка.

«Оренбург» 24 апреля сыграет с «Динамо», начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

 

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