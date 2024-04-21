Деограсия: «Понимали, что с такой игрой как минимум можно было забирать ничью»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Сегодняшнее поражение - это тот случай, когда вы, наверное, особенно огорчены результатом? Особенно с учетом того, как второй тайм ваша команда провела?

- На самом деле да, я очень доволен тем, как наша команда сегодня сыграла, очень много моментов создавали у ворот соперника. Скажем, что сейчас я расстроен, мы понимали, что с такой игрой как минимум можно было забирать ничью. Сегодня наш план мы выполнили, но наша команда очень хорошо сегодня сыграла.

- Первый тайм все равно был очень тяжелым. У «Зенита» было там под 70% владения мячом и довольно много шансов было, кроме забитого мяча. Что в первые 45 минут, на ваш взгляд, не получалось у «Оренбурга»?

- Что касается первого тайма, я бы не сказал. Хотя да, у соперника процент владения мячом был намного выше, как вы сказали, около 70%, но моментов опасных у наших ворот не создавалось. Это правда, что Клаудиньо забил очень хороший гол, почти нельзя его было избежать, хотя можно было там сыграть ближе и не дать пробить, заградить пространство. Но у нас был такой план: первый тайм выдержать и второй тайм сыграть так, как мы сегодня сыграли.

- Две замены в перерыве. Ушли Вера и Перес с поля. Насколько это была запланированная история? Что касается Переса, там все-таки была полученная им желтая карточка на 45-й минуте первого тайма, она сыграла свою роль?

- Да, Матиаса Переса мы заменили, так как у него была желтая карточка в первом тайме. Чтобы избежать удаления, решили подстраховаться. Что касается Лукаса Веры, мы посмотрели за развитием игры и решили, что в этом случае нужно было эту замену делать.

- Очень эмоционально вы реагировали в концовке на каждый эпизод, на каждое судейское решение. Даже получил желтую карточку. Вас не устраивала манера поведения арбитра на поле, что вас так волновало?

- Я понимаю, что тяжело судить команду из своего города, но ничего сложного. Я всё это уважаю и молчу, мне нечего сказать.

- Игра хорошая, очков нет, и вот сейчас «Урал» как раз начинает матч с «Сочи». Если он выиграет, то может вообще оказаться в зоне стыков. Вот эта ситуация, когда вы находитесь внизу турнирной таблицы, насколько она влияет на команду с психологической точки зрения?

- Нет, скажем, что наше давление и обязанность - набирать очки во всех матчах, мы думаем только о нашей команде. На соперника смотреть не будем. Мы уходим расстроенными, потому что понимали, что по игре можно было вырывать эту ничью. Но ничего страшного, будем готовиться к следующему матчу.