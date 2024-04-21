Хотулёв: «Оренбург» наиграл как минимум на ничью

Футболист оренбургской команды Данила Хотулёв высказался о поражении в матче с «Зенитом».

По словам защитника, «Оренбург» в минувшей игре заслуживал хотя бы ничью, но не поражение.

- Я сказал в перерыве, что мы были готовы играть вторым номером. Пропустили, но во втором тайме смогли переломить. Не скажу, что мы совсем заслуживали проиграть. Как минимум на ничью мы наиграли. Обидно, - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, матч, который состоялся в рамках 25-го тура РПЛ, завершился победой команды Сергея Семака со счётом 1:0. Петербургский клуб набрал 50 очков и увеличил отрыв от «Краснодара до четырёх очков. В активе «Оренбурга» 26 баллов, команда находится на 12 строчке в турнирной таблице.

«Оренбург» впереди ждёт встречи с московским «Динамо», матч пройдёт 24 апреля в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по столичному времени.