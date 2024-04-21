Футболист «Оренбурга» Хотулёв считает, что в ворота «Зенита» должны были назначить пенальти

Игрок «Оренбурга» Данила Хотулёв дал свой комментарий после матча с «Зенитом».

В частности, Хотулёв затронул тему пенальти, который, по его мнению, должен был пробить «Оренбург» за фол игроков «Зенита» в своей штрафной площади.

- По мне, это 100-процентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идёт смотреть и не слушает, - цитирует защитника «Чемпионат».

Напомним, встреча 25-го тура РПЛ завершилась победой команды Сергея Семака со счётом 1:0. Петербургский клуб набрал 50 баллов и закрепился на первом месте, отрыв от «Краснодара» составляет четыре очка. В активе оренбургского коллектива 26 очков и 12 место в таблице чемпионата.

«Оренбург» 24 апреля встретится с московским «Динамо», игра пройдёт в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ, начало запланировано на 16:00 по столичному времени.