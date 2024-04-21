Мансилья: Немного грустно от поражения

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья подвёл итоги матча с «Зенитом», который завершился победой питерцев со счётом 1:0.

Напомним, встреча была сыграна в рамках 25-го тура Премьер-лиги. «Зенит» набрал 50 баллов и закрепился на первом месте, отрыв от «Краснодара» составляет четыре очка. В активе «Оренбурга» 26 очков и 12 место в таблице чемпионата.

- Немного грустно от поражения. Надеялись взять здесь очки. Будем готовиться к «Динамо» и выигрывать. Нам сегодня не хватило реализации, - цитирует игрока «Оренбурга» «Матч ТВ».

«Оренбург» 24 апреля встретится с московским «Динамо», игра пройдёт в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ, начало запланировано на 16:00 по столичному времени.