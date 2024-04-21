Семак: «Во втором тайме стали гораздо больше ошибаться, отсюда пошла нервозность»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Концовка тяжелейшая и супернервная получилась. Что во втором тайме изменилось в игре, на ваш взгляд?

- Во втором тайме меньше стали мяч контролировать и стали гораздо больше ошибаться, к сожалению. Отсюда пошла нервозность, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Грубейшие ошибки, я думаю, что это тот случай, когда в таком режиме функциональное состояние играет важную роль. Второй тайм сегодня - мы выглядели невыразительно абсолютно, что касается и контроля, и движения. Поэтому он получился такой тяжелый. Если первый тайм с нашей стороны хороший и качественный - и моменты создавали, то второй тайм - мы слишком много ошибались в простейших передачах, много моментов позволяли сопернику создавать. Я думаю, что второй тайм не получился у нас. Он получился очень нервным, исходя из такого скользкого счета.

- Что касается замен, в перерыве убрали Педро, вышел вместо него Мостовой. На что была направлена эта перестановка?

- У Педро игра не получилась, очень малоактивен был в первом тайме. У нас есть Андрей Мостовой, который находится в хорошем состоянии, свежий игрок. Мы решили его выпустить, чтобы было больше активности, больше было открываний вперед. Андрей смотрелся неплохо.

- В какой-то момент перешли на игру в три центральных защитника, уже во втором тайме. С чем это связано?

- Это как раз связано с тем, что сложнее было контролировать мяч и выходить из обороны. Мы просто Славу под сильную ногу поставили, и в другую сторону поставили того же Артура под сильную ногу. Потому что в первом тайме и во втором тайме Караваев, играя слева, ему не всегда было удобно уходить во фланг. Мы в этом отношении укрепили оборону, потому что стали проседать немножко. Поставили игроков в более привычные для них позиции на своих флангах под их сильную ногу.

- Довольно долгий был просмотр эпизода с назначением или неназначением пенальти в ворота «Оренбурга». У вас есть что-нибудь сказать по этому моменту?

- Только улыбка и полное непонимание.

- Функциональное состояние - сейчас вы перед матчем сказали, что через два дня на третий игра с казанским «Рубином». Ротация на этот матч будет серьезной, с учетом второго тайма этого матча и функционала, проблем с ним, о чем вы говорили?

- Посмотрим, игра на игру не приходится. Иногда игроки смотрятся достаточно тяжело. Что касается движения, то через два дня на третий они втягиваются в такой режим и смотрятся лучше. Поэтому проанализируем, посмотрим за состоянием тех, кто играл, за состоянием тех, кто не много сейчас играет. Ближе к матчу решим, кто будет играть.