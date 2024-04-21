Форвард «Зенита» Артур: Буду готов играть на любой позиции

По словам форварда «Зенита» Артура, в петербургской команде он готов выступать на любой позиции, где его попросит Сергей Семак, главный тренер «сине-бело-голубых».

В воскресенье «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» и закрепил за собой лидерство в таблице чемпионата.

- Не так принципиально, где играть. Очень рад, что не пропустили и смогли забить. Буду готов играть на любой позиции, где меня попросить главный тренер, - сказал Артур, слова которого передаёт «Чемпионат».

Артур является игроком «Зенита» с января этого года, ранее он был игроком бразильского «Палмейраса». Нападающий заключил с петербургским клубом контракт до 2027 года. На его счету шесть матчей за «Зенит», в которых он забил два мяча.