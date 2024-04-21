Карпин выбрал состав «Ростова» на игру со «Спартаком»

В воскресенье вечером «Ростов» будет принимать «Спартак» в рамках двадцать пятого тура Российской премьер-лиги. Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ростов» находится в хорошей форме – команда весной набрала в Премьер-лиге 13 очков из 15 возможных.