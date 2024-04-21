«Спартак» объявил состав на матч с «Ростовом»

В воскресенье вечером «Спартак» сразится против «Ростова» на выезде в поединке 25-го тура чемпионата России. Временный наставник «красно-белых» Владимир Слишкович решил включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Медина, Угальде.

Матч «Ростов» - «Спартак» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 20:30. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что в первом круге «Спартак» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:1.