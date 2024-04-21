Семак высказался о неназначенном пенальти в ворота «Оренбурга»: «Не понимаю решения арбитра»

Сергей Семак, наставник «сине-бело-голубых», по окончании матча с «Оренбургом» дал свой комментарий о неназначенном пенальти в пользу его команды.

Напомним, встреча 25-го тура РПЛ завершилась победой «Зенита», единственный гол в матче забил бразилец Клаудиньо. На 77-й минуте, когда счёт уже был 1:0, в руку защитника «Оренбурга» Данилы Прохина мяч попал в руку, однако арбитр Владислав Безбородов решил не назначать пенальти в пользу «Зенита».

- Не понимаю решения арбитра в эпизоде с пенальти, - сказал Семак, слова которого приводятся на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» имеет в своей копилке 50 набранных баллов и оторвался от идущего на второй строчке «Краснодара» на четыре очка.