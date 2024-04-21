Семак рассказал, по какой причине заменил Педро в матче с «Оренбургом»

Рулевой петербургской команды Сергей Семак рассказал, почему принял решение убрать с поля бразильца Педро в матче 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» прошла в воскресенье и завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счётом 1:0. Автором гола стал полузащитник Клаудиньо, отличившийся на 23-й минуте.

- У Педро было недостаточно активности и пространства. Он не вошел в игру и не играл так активно, как нам хотелось бы, - цитирует наставника «Зенита» «Матч ТВ».

Петербургский клуб имеет в своей копилке 50 баллов и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче «Зенит» встретится с «Рубином», игра состоится 24 апреля.