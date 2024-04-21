Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, по какой причине заменил Педро в матче с «Оренбургом»

21 Апреля 2024 • 19:05 Комментировать
Зенит
1:0
Оренбург

Рулевой петербургской команды Сергей Семак рассказал, почему принял решение убрать с поля бразильца Педро в матче 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» прошла в воскресенье и завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счётом 1:0. Автором гола стал полузащитник Клаудиньо, отличившийся на 23-й минуте.

- У Педро было недостаточно активности и пространства. Он не вошел в игру и не играл так активно, как нам хотелось бы, - цитирует наставника «Зенита» «Матч ТВ».

Петербургский клуб имеет в своей копилке 50 баллов и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче «Зенит» встретится с «Рубином», игра состоится 24 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Педро Родригес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
19:26
Семак: «Во втором тайме стали гораздо больше ошибаться, отсюда пошла нервозность»
19:21
Форвард «Зенита» Артур: Буду готов играть на любой позиции
19:05
Семак рассказал, по какой причине заменил Педро в матче с «Оренбургом»
18:54
Клаудиньо: «Не знаю, что произошло во втором тайме»
18:12
Гол Клаудиньо и всё: «Зенит» выстрадал минимальную победу над «Оренбургом» 3
15:45
«Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 7
15:28
«Зенит» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ
09:57
Мантуан: «Матчи с «Оренбургом» приносят мне удачу»
02:08
Зенит - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:53
Сиваков объяснил, как «Оренбургу» обыграть «Зенит»
20 Апреля
20:38
В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Деограсия сохранит работу
20:01
Обухов оценил прогресс «Оренбурга» во второй половине сезона
18:12
Петржела: «Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата»
19 Апреля
23:05
​Канчельскис: «Зенит» никому не собирался отдавать чемпионат»
20:20
Бышовец предостерёг «Зенит» от недооценки соперников
16:38
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Оренбург РПЛ — 21 апреля 2024
14:46
Ставка и прогноз на матч Зенит — Оренбург чемпионата России — 21 апреля 2024
13:25
Ахметов готовится к матчу с «Оренбургом» по индивидуальной программе
12:38
Канунников вспомнил о слежке за игроками «Зенита» при Спаллетти
18 Апреля
20:55
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Оренбург чемпионата России – 21 апреля 2024
17:42
Лукас Вера уверен, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы РПЛ
11:56
В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления Адамова
10:55
Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»
17 Апреля
17:07
Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»
14:22
Агент Башича: «Обсужу с «Оренбургом» будущее Ивана после окончания сезона»
10:28
Тимощук — о большом количестве бразильцев в «Зените»: «Мы действуем в рамках правил»
16 Апреля
18:05
Кравцов рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в «Зенит»
12:38
Андрей Мостовой не исключил, что может покинуть «Зенит» летом
11:31
Кассьерра: «Мы не смотрим в турнирную таблицу»
15 Апреля
16:45
Андреев: «Выкуп Адамова? У нас вся команда пять миллионов стоит»
16:42
Корчагин: Не думал, что у Погребняка так удачно сложится карьера
15:27
Агент Михайлова высказался о будущем футболиста
14:47
«Это бред» - тренер «Зенита» призвал не короновать команду раньше времени
12:21
Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»
12:04
Тимощук: «Зенит» — флагман российского футбола»
10:40
Кассьерра: «Игроки «Зенита» никогда не опускают руки»
14 Апреля
15:41
Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота» 1
13:25
Агент Гарсия: «Педро останется в «Зените» на следующий сезон»
10:38
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
09:47
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:15
Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
1
4
3.35 3.35 2.13
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1
0
1.29 5.20 10.00
Видео
65 мин
Сочи Сочи
Урал Урал
0
1
2.07 3.65 3.20
Видео
21.04.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.31 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
19:29 · Россия. Премьер-лига
«Урал» забил «Сочи» в первой атаке второго тайма
19:29 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: Немного грустно от поражения
19:26 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Во втором тайме стали гораздо больше ошибаться, отсюда пошла нервозность»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Артур: Буду готов играть на любой позиции
19:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин выбрал состав «Ростова» на игру со «Спартаком»
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч с «Ростовом»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о неназначенном пенальти в ворота «Оренбурга»: «Не понимаю решения арбитра»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, по какой причине заменил Педро в матче с «Оренбургом»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Не знаю, что произошло во втором тайме»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Будем, конечно же, играть на победу в любом случае»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Должны очень хорошо обороняться и искать свои шансы, а также их использовать»
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выдал худшую серию при Юране
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Галактионову нужно выполнить хотя бы одну цель»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Для Слишковича матч «Ростов» — «Спартак» не менее важен, чем для Карпина»
Все новости
Рекомендуем