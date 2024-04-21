Клаудиньо: «Не знаю, что произошло во втором тайме»

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Оренбург» Клаудиньо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Не могу не спросить про тот гол, который стал победным в этой встрече. Вы сразу приняли решение бить?

- До этого у меня было несколько моментов, не удавалось реализовать, к сожалению. А в том эпизоде мы сыграли с Кассьеррой, всё произошло очень быстро. Признаюсь честно, сразу принял решение, что буду бить именно так. Слава богу, мяч попал именно в угол.

- Второй тайм получился совсем другим после первого тайма, где у «Зенита» было просто огромное преимущество. Во второй половине очень тяжелая игра для команды из Санкт-Петербурга. Что изменилось, на ваш взгляд?

- Естественно, не знаю, что произошло во втором тайме. Мы, правда, очень круто провели первую половину, создали много моментов, должны были забивать больше, чем один мяч. Во втором тайме то ли немного усталость накопилась, то ли как-то не чувствовалось взаимопонимание. Плюс «Оренбург», конечно, вышел довольно настроенным, начал больше прессинговать и активнее играть. Честно признаюсь, это не самый хороший тайм в нашем исполнении. Да, мы сегодня победили, но, конечно же, нам надо улучшать свою игру, мы обязательно выслушаем главного тренера, послушаем, что он скажет, что мы сделали не так, чтобы в будущем не повторять и в дальнейшем качественно и ровно играть оба тайма.