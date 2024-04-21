Морено: «Будем, конечно же, играть на победу в любом случае»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Насколько сегодня команда будет выглядеть раскрепощенной? Возможно ли это вообще?

- Как и на каждый матч, мы настроены выходить и биться до конца. Мы настроены побеждать, как и в любом матче и использовать слабые стороны соперника и наши сильные стороны.

- Все-таки сегодня кажется совсем некуда отступать. Если будет проигрыш, то будет очень и очень сложно сохранить прописку в РПЛ.

- В любом случае сложно и практически невозможно будет тогда, когда нельзя будет математически. Мы будем, конечно же, играть на победу в любом случае. Я верю, что мы сможем победить, но всегда остаются шансы, потому что и у соперников очень сложные матчи впереди.

- Мы видели, что болельщики сейчас обсуждают исключительно эту ситуацию - останется ли футбольный клуб «Сочи». Насколько во время тренировок этот вопрос поднимается? Или там разговор о тактике и самой тренировке?

- Об этом нет смысла говорить. Мы ежедневно готовимся и в ходе подготовки мы только рассуждаем о том, как лучше всего подготовиться к следующему матчу. В этом заключается успех, чтобы выиграть следующий матч, нужно тщательно к нему подготовиться, а не говорить об этом.

- Что сегодня важнее - победить уверенно либо забить много голов с красивой игрой?

- Все здесь важно, но, конечно, важно забить больше, чем соперник. Может быть, даже не при самой лучшей игре. Мы сейчас находимся в такой ситуации, где красивая игра не всегда имеет значение. Я думаю, в любом случае нам нужно выигрывать все матчи и побеждать.

- Эксперименты с составом окончательно закончены? Можно говорить о том, что эти 11 человек - точно те, кто готовы решить главную задачу на сегодня?

- Есть небольшие изменения. Сегодня в старте играет Литвинов, но также по ходу матчу будет видно, мы будем принимать решение, кто будет выходить по ходу матча, по тому, как будет складываться матч и будет играть соперник.