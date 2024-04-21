Ганчаренко: «Должны очень хорошо обороняться и искать свои шансы, а также их использовать»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».
- Вправе ли мы сегодня ждать ослепительный футбол непосредственно на поле?
- Мы вправе ждать это от каждой игры. Почему нет?
- Все-таки очень высока ответственность.
- Но это нормальная вполне ситуация. Потому что это конец чемпионата, и ответственность вверху и внизу всегда очень большая.
- Как сегодня победить «Сочи»?
- По крайней мере, мы должны очень хорошо двигаться, должны очень хорошо обороняться и искать свои шансы, а также их использовать.
- Ваш главный козырь в атаке, Каштанов, сегодня не помогает команде. Кто его заменит?
- В этом случае должна быть быстрая группа атаки, которая у нас есть.
- Мы видели много болельщиков «Урала» вокруг стадиона. Рассчитываете ли вы на помощь трибун?
- Сейчас нам приятно, что много болельщиков приходит дома. Учитывая авиасообщение, сюда очень удобно прилететь и поболеть за нас.
- Все-таки это важная составляющая, ведь спортсмены сегодня решают одну из главных задач на данном этапе сезона.
- Конечно, поддержка болельщиков всегда очень важна. Если приезжает их много на выездные матчи, это всегда приятно.
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