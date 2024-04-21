Ганчаренко: «Должны очень хорошо обороняться и искать свои шансы, а также их использовать»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Вправе ли мы сегодня ждать ослепительный футбол непосредственно на поле?

- Мы вправе ждать это от каждой игры. Почему нет?

- Все-таки очень высока ответственность.

- Но это нормальная вполне ситуация. Потому что это конец чемпионата, и ответственность вверху и внизу всегда очень большая.

- Как сегодня победить «Сочи»?

- По крайней мере, мы должны очень хорошо двигаться, должны очень хорошо обороняться и искать свои шансы, а также их использовать.

- Ваш главный козырь в атаке, Каштанов, сегодня не помогает команде. Кто его заменит?

- В этом случае должна быть быстрая группа атаки, которая у нас есть.

- Мы видели много болельщиков «Урала» вокруг стадиона. Рассчитываете ли вы на помощь трибун?

- Сейчас нам приятно, что много болельщиков приходит дома. Учитывая авиасообщение, сюда очень удобно прилететь и поболеть за нас.

- Все-таки это важная составляющая, ведь спортсмены сегодня решают одну из главных задач на данном этапе сезона.

- Конечно, поддержка болельщиков всегда очень важна. Если приезжает их много на выездные матчи, это всегда приятно.