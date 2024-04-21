Гол Клаудиньо и всё: «Зенит» выстрадал минимальную победу над «Оренбургом»

«Зенит» и «Оренбург» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 21 апреля на стадионе «Газпром Арена».

После победы над «Краснодаром» и победы самого «Краснодара» уже в этом туре «Зениту» предстояло вновь укрепиться в звании единоличного лидера. Сейчас самый важный отрезок сезона – нельзя терять очки в «рядовых» матчах. В одном из таких, чемпиону попался «Оренбург», ныне набравший отличный ход. В весенней части РПЛ у футболистов Давида Деограсии было три победы и две ничьи. За первым поражением «поехали» в Санкт-Петербург.

А «Краснодар» и «Динамо» провели матчи до «Зенита», выиграли, поэтому знатно напрягли лидера. Семак составил абсолютно бразильскую полузащиту из Вендела, Клаудиньо, Педро и Артура, приправив острие атаки колумбийцем Кассьеррой. Естественно хозяева инициативу захватили, стали постепенно раскачивать оборону «Оренбурга». Гостям особо не давали возможности развернуться, они приняли правила игры.

А первый момент на удивление всем создал Барриос. Колумбиец на дуге штрафной площади отыскал Клуадиньо, которому позволили пробить первым касанием. Сысуев был закрыт защитниками, но сумел парировать в углу. Однако через четыре минуты Клаудиньо своего добился. Теперь уже Вендел обострял разрезающей передачей, вынос же последовал точно на бразильца. Клаудиньо успел ещё обыграться с Кассьеррой и метров с двадцати пробить точно в «девятку» - 1:0.

Только после пропущенного мяча «Оренбург» сумел ответить хоть чем-нибудь. Воробьёв как раз Клаудиньо обокрал в центре поля, чуть продвинулся вперёд и мощно ахнул метров с 25. Кержаков в броске перевёл мяч в штангу. «Зенит» же не спешил увеличивать преимущество в счёте. Владение мячом было целиком и полностью за хозяевами, однако скорости Санкт-Петербург не включал. Видно было, что Семака устроит и минимальная победа, к которой матч катился.

Только такая самоуспокоенность чуть не стоила «Зениту» двух очков. Нино в ходе ужасающей перепасовки у своей штрафной площади отдал мяч Воробьёву, тот сразу адресовал на Томпсона, который слабовато пробил в угол, позволив Кержакову совершить очередное спасение. А ещё круче момент случился после обостряющей передачи уже самого Томпсона. Воробьёв выбегал на ударную позицию, однако подкат Алипа вернул мяч Хорди, пробившему с острого угла. И тут уже Нино сыграл круто, вынеся мяч из пустых ворот.

Не без нервов победил «Зенит», но победил в итоге, вновь оторвавшись от «Краснодара» на четыре очка. До конца сезоне шесть туров, гонка продолжается.