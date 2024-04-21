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«Пари НН» выдал худшую серию при Юране

21 Апреля 2024 • 17:48 Комментировать
Пари НН
1:4
Динамо Москва

«Пари НН» проиграл четыре последних матча Российской премьер-лиги, пропуская в каждом случае как минимум по два гола. Это худшая серия поражений нижегородской команды под руководством Сергея Юрана. На этот факт обращают внимание специалисты статистики из Opta.

Напомним, что в воскресенье «Пари НН» на своём поле крупно – со счётом 1:4 – проиграл «Динамо». Команда Сергея Юрана располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета всего лишь на пять очков.

Следующий матч чемпионата «Пари НН» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Локомотива» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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