«Пари НН» выдал худшую серию при Юране

«Пари НН» проиграл четыре последних матча Российской премьер-лиги, пропуская в каждом случае как минимум по два гола. Это худшая серия поражений нижегородской команды под руководством Сергея Юрана. На этот факт обращают внимание специалисты статистики из Opta.

Напомним, что в воскресенье «Пари НН» на своём поле крупно – со счётом 1:4 – проиграл «Динамо». Команда Сергея Юрана располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета всего лишь на пять очков.

Следующий матч чемпионата «Пари НН» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Локомотива» на своём поле.