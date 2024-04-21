​Булыкин: «Галактионову нужно выполнить хотя бы одну цель»

После возобновления российского чемпионата заметно упали результаты «Локомотива» - московский клуб выиграл лишь единожды. Бывшего нападающего «железнодорожников» спросили о том, как он комментирует работу главного тренера клуба - Михаила Галактионова. Доселе руководство «Локомотива» всячески поддерживало Галактионова, но сейчас оценки меняются:

- У Галактионова было две цели и Кубок, в том числе. Сейчас же осталась одна, вот, если она будет выполнена, то вопросов будет мало к тренеру. Если же не выполнит, то вопросы будут, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года.