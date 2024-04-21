Канчельскис: «Для Слишковича матч «Ростов» — «Спартак» не менее важен, чем для Карпина»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Спартак».

Эксперт отметил, что предстоящая игра будет очень важна для Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера «Спартака». По мнению Канчельскиса, возможная победа над «Ростовом» может продлить пребывание 41-летнего специалиста на этом посту.

«Для Слишковича этот матч не менее важен, чем для Карпина. Возможно, победа в этой игре сильно увеличит срок пребывания Слишковича в «Спартаке», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.