Агент Тюкавина: «Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о гонке бомбардиров в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, сегодня, 21 апреля, «бело-голубые» разгромили «Пари НН» (4:1) в матче 25-го тура РПЛ. Тюкавин отметился забитым голом.

На сегодняшний день гонку бомбардиров возглавляет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, в активе которого 16 забитых голов. Тюкавин отстаёт от колумбийца на пять мячей.

«Тюкавин и Кассьерра — это футболисты особого класса. Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Благодаря победе над командой из Нижнего Новгорода динамовцы смогли набрать 41 очко и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.