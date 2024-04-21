В руководстве «Пари НН» ответили на вопрос о доверии к Юрану

Кредит доверия к главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану пока не исчерпан, хотя определённые вопросы к его работе есть, заявил генеральный директор волжан Давик Мелик-Гусейнов.

«Вопросы к Юрану есть, но и доверие есть», - цитирует руководителя «Чемпионат».

21 апреля нижегородцы потерпели четвёртое поражение в РПЛ подряд, на своём поле крупно уступив московскому «Динамо» (1:4).

После 24 матчей «Пари НН» с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран перед матчем отказался развёрнуто общаться с журналистами, боясь последствий неверно истолкованный заявлений.