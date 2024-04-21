Агент: «Пока по Мойзесу предложений не было»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, сообщил, что другие клубы не связывались с ним по возможному трансферу бразильского футболиста.

«Пока по Мойзесу не было предложений от других клубов», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мойзес провёл за ЦСКА 29 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 5 миллионов евро.

Напомним, вчера, 20 апреля, ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России. Сейчас команда Владимира Федотова занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на 10 очков.