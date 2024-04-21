Чалов: «О возможном переезде в Европу я сейчас не думаю»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о своём возможном переходе в европейский клуб.

По словам 26-летнего футболиста, в настоящий момент он полностью сконцентрирован на игре за «армейцев» и не думает о возможном переходе в другую команду.

«Я пока не готов разговаривать о контракте и всей ситуации. У нас идёт сезон, я полностью отдаюсь. О возможном трансфере в Европу летом я сейчас не думаю», — цитирует Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт российского футболиста с московским клубом рассчитан до середины следующего года.