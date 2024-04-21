Кечинов: «Для «Спартака» игра с ЦСКА будет тяжёлой, какие бы проблемы ни были у «армейцев»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Напомним, в этой игре не смогут принять ключевые игроки «армейцев»: Виллиан Роша, Аббосбек Файзуллаев и Игорь Дивеев.

По мнению Кечинова, главный тренер ЦСКА Игорь Федотов сумеет найти выход из сложившейся ситуации.

«У ЦСКА достаточно футболистов, пусть позиция центрального защитника и является самой проблемной. Думаю, Федотов выберется из этой ситуации. В любом случае для команды игра с ЦСКА будет тяжёлой, какие бы проблемы ни были у «армейцев», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.